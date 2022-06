Marano: esternalizzazione tributi, Galeota e Giudice di Pace: summit Pd-commissari prefettizi. Ecco l’esito

Si è tenuto presso la sala Giunta della casa comunale l’incontro con la Commissione Prefettizia che guida il comune di Marano. Durante questo primo incontro, diversi sono stati i temi trattati rispetto alle problematiche che affliggono il nostro territorio, lungo è stato il confronto. Abbiamo, prima di tutto, evidenziato la nostra intenzione di porci come interlocutori attivi della Commissione Prefettizia, concordando sulla possibilità di creare un tavolo di confronto sul quale poter elaborare delle proposte concrete. Rispetto al motivo principale della richiesta d’incontro, i Commissari ci hanno esposto i propri piani sulla gestione dell’emergenza idrica, prospettando quale soluzione un bando per l’esternalizzazione della riscossione dei tributi, cercando, in questo modo, di contrastare l’evasione ed incrementare l’incassato per quanto riguarda le fatture dell’ acqua, riducendo il carico di lavoro dei pochissimi dipendenti comunali. A nostro dire, sul tema, va bene aumentare il gettito in entrata per fermare l’emorragia finanziaria, ma riteniamo che sia errato non legare la gestione della bollettazione a quella della manutenzione, soprattutto considerando lo stato penoso della nostra rete idrica. Altro tema a noi caro, ed affrontato nella medesima sede è stato quello della gestione dei beni confiscati, abbiamo appreso con molta soddisfazione che si sta lavorando per la realizzazione di una scuola da impiantare nella masseria “Galeota” (bene acquisito al patrimonio comunale), per la quale il Partito Democratico si batte da anni, già dal 2015, quando fu presentata un’apposita mozione d’indirizzo in Consiglio Comunale, (bocciata dalla maggioranza) e poi con una proposta presentata dall’Assessore Di Luccio che purtroppo non trovò il sostegno del resto della giunta e dei tecnici comunali. Era inevitabile, visto l’importanza del tema, non toccare la questione del Giudice di Pace, evidenziato anche in questa circostanza, la necessità di mettere in campo ogni iniziativa possibile al fine di preservare un importante presidio di legalità per il nostro territorio.