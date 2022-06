ODISSEA ACQUA A MARANO, PER TANTI CITTADINI NON E’ ANCORA FINITA. COMUNE BARZELLETTA E FORZE DI POLIZIA TROPPE TENERE

409 Visite

Gentile direttore, è da un po’ che non leggo più articoli circa il “problema acqua a Marano”. Non so, forse perché si pensa che il problema non è più presente? Bene, vi scrivo da Città Giardino e vi posso assicurare che per noi il problema non è mai cessato. Siamo esasperati, non sappiamo più che fare. Non smettete di denunciare.

Pasquale (Marano).

Noi denunciamo (da soli) e continueremo a farlo, ma voi dovreste agire: denunce alla Procura, denunce ai carabinieri, ai vigili, a chiunque, prima o poi (anche le sonnacchiose forze di polizia del territorio), dovranno pur indagare qualcuno e dare qualche risposta. L’ufficio tecnico o chi per esso ha l’obbligo di porre rimedio. Organizzatevi: non perdete altro tempo.

La Redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS