Marano. Sara Arpaia e il suo primo romanzo: “Trentuno”, pubblicato da Amazon

“Trentuno” è il primo romanzo di Sara Arpaia, giovane maranese laureata in Filosofia, pubblicato da Amazon lo scorso 17 febbraio.

La trama.

Isabel, trasferitasi a Roma da Napoli, intreccia le vicissitudini della sua vita sentimentale con quelle della sua carriera da psicoterapeuta. Trentuno non è solo un romanzo rosa; l’intreccio si basa sulla storia di Isabel con Daniele che ritorna a fare capolino nella sua vita dopo ben dieci anni: Isabel ha dovuto fare i conti con la sua assenza prepotentemente presente. Un’altra storia fondamentale è quella di Nina: una ragazza autistica con un vissuto forte; ho preso spunto da alcune situazioni a me care che ho toccato con mano, in prima persona. Trentuno racconta, inoltre, anche del rapporto che Isabel ha con i suoi genitori, con le sue colleghe e con Emanuela: la sua amica del cuore che vive un amore omosessuale.

L’autore.

Sara Arpaia, laureata magistrale in filosofia abilitante in storia, scrive da sempre. Da quando era bambina.

“Scrivo per liberare l’anima dal peso della quotidianità – spiega l’autrice – scrivo per sentire la mia vera essenza: la scrittura mi rende libera. Nonostante questa mia passione, però, non ho mai veramente avuto coraggio di erigere un mondo fatto di parole fino a quando, il 31 luglio del 2019, è nato mio figlio Francesco. La sua nascita è condita da un avvenimento tragico che mi riguarda (a lieto fine -fortunatamente per me): quando l’ho messo al mondo stavo perdendo la vita. Quel momento della mia esistenza – aggiunge – mi ha plasmato talmente tanto che sono cambiata: la sua nascita è stata anche la mia rinascita, e tutto quello che ho dovuto affrontare ha fatto da sostrato alla nuova Sara: non volevo più avere rimpianti. Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche ho terminato la laurea magistrale, ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento, ho seguito i corsi dell’istituto degli studi filosofici, ho continuato il mio lavoro di giudice regionale di ginnastica artistica e, poi, nel febbraio del 2021 ho cominciato a scrivere davvero; ho impiegato circa un anno a terminare il lavoro: Trentuno è stato pubblicato con Amazon il 17 febbraio 2022. Trentuno si chiama così perché è un inno a mio figlio, alla vita e alla rinascita”.













