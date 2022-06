Portici, Cuomo a valanga: il nuovo consiglio comunale

196 Visite

E’ stata una vittoria di grandissime dimensioni quella riportata da Vincenzo Cuomo nel comune di Portici in provincia di Napoli. Il sindaco, che è giunto al quarto mandato, ha superato il muro dell’80% battendo il suo principale contendente, l’avvocato Aldo Agnello che ha raggiunto quota 14 %. Brillano gli astri più o meno nascenti dei consiglieri Ciro de Martino, Florinda Verde e Davide Borrelli mentre si ferma ad un passo dalla riconferma Melania Capasso che potrebbe rientrare in gioco se qualcuno di quelli che la precedono diventasse assessore. “Il bene vince sempre sul male e i fatti battono sempre le chiacchiere e le bugie” ha commentato Cuomo dalle pagine di facebook. Tornano a Via Campitelli Aldo Agello e Alessandro Caramiello che guideranno l’opposizione rispettivamente dai banchi della sinistra radicale e da quelli dei Cinque Stelle. Polverizzata la lista del centrodestra, che, come sbandierato alla vigilia del voto, rappresentava l’intera coalizione, Mori ha guidato un disastro. Non si comprendono i motivi per i quali i vertici del e dei partiti abbiano avallato un’operazione fallimentare affidata ad ex candidati del centrosinistra e a vecchi, a questo punto non molto saggi, esponenti del MSI. Non si comprende come mai nessuno si sia preventivamente reso conto come in quella compagine non c’erano i sei migliori candidati di ognuno dei partiti del centrodestra, ma solo seconde linee e riempitivi di lista che in alcuni casi hanno ottenuto zero voti. Sui social cominciano a volare gli stracci.

Intanto il nuovo consiglio comunale sarà così composto

Albo Martina (Avanti – 780 voti), Bibiano Antonio (Pd – 726 voti), Borrelli Davide (Avanti – 1.133 voti), Buccelli Grazia (Avanti – 627 voti), D’avino Marco (Portici Viva – 380 voti), De Martino Ciro (Per Cuomo Sindaco – 1.108 voti), Fernandes Riccardo (Campania Libera – 981 voti), Formicola Dario (Il Cittadino – 318 voti), Grandi Enrico (Per Cuomo Sindaco – 484 voti), Intoccia Olga (Portici Viva – 286 voti), Manzo Luca (Il Cittadino – 591 voti), Minichino Maurizio (Pd – 662 voti), Miranda Michele (Libertas Democrazia Cristiana – 562 voti), Pignalosa Aniello (Campania Libera – 336 voti), Portoghese Francesco (Pd – 627 voti), Scognamiglio Luigi Portici Libera 638 voti), Teodonno Claudio (Pd – 711 voti), Ucciero Alessio (Pd – 672 voti), Valvini Stefania (Per Cuomo Sindaco – 424 voti), Verde Florinda (Pd – 1.003 voti), Viscardi Gianluca (Portici Libera – 422 voti), Zeno Vittorio (Campania Libera – 403 voti), Agnello Aldo (3.719), Caramiello Alessandro (M5S – 404 voti).

