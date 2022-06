PALLANUOTO SERIE A2 FEMMINILE, DOPPIO IMPEGNO NEL WEEK END PER LA NAPOLI NUOTO CONTRO TORRE DEL GRIFO E BRIZZ NUOTO

62 Visite

Crocevia di una stagione. Fine settimana intenso per la Napoli Nuoto che sarà impegnata questo sabato (ore 12) nel recupero in casa di Torre del Grifo e domenica nella sfida diretta contro la Brizz Nuoto, staccata di una lunghezza in classifica dalle flegree. “Sappiamo che entrambe sono partite difficili, la Brizz vorrebbe ritornare in vetta alla classifica e per la Torre del Grifo è importante vincere perché la lotta per evitare la retrocessione è ancora molto viva e aperta – ha dichiarato Anna De Magistris -. Sicuramente non è facile sia fisicamente che mentalmente giocare a distanza di 24 ore, ma se lo facciamo come sappiamo fare possiamo dire la nostra tranquillamente. Sono entrambe squadre difficili da affrontare e noi ci siamo allenate nel corso della settimana in particolare sulle marcature a zona”. Le azzurre sono reduci dal successo contro Velletri e cercheranno di fare filotto nei due match in terra siciliana. “Si ovviamente se vinciamo con il Torre del Grifo siamo prime anche se poi resta sempre da battere la Lazio Nuoto nell’ultimo turno della regular season la prossima settimana – continua la giocatrice flegrea -. Però a noi non piace fare questi calcoli matematici, ma al contrario dobbiamo pensare gara dopo gara”. Nella sfida di domenica scorsa del Pala Trincone la De Magistris è stata mattatrice con sei reti realizzate. “Sono una ragazza molto ambiziosa, voglio fare sempre di più e sempre meglio, e mi accontento facilmente – conclude la pallanuotista della Napoli Nuoto -. Se parliamo in un’ottica a corto raggio mi piacerebbe salire in A1 con la mia squadra. Poi, il futuro viene da se”.

