Somma Vesuviana, stadio e campo di pallacanestro: il progetto e i finanziamenti

53 Visite

“Viribus Unitis che è il nome della nostra squadra di calcio significa “con le forze unite” e con la comunità, con l’unione nel nome del bene comune si riescono a concretizzare i fatti. Non parole ma fatti, non chiacchiere ma opere già finanziate dalla mia Amministrazione. Finalmente la città si riapproprierà dello Stadio Comunale “Felice Nappi”. La mia coalizione punta anche sullo sviluppo del settore sportivo. Abbiamo ottenuto il finanziamento di ben 770.000 euro per lo Stadio Comunale e la riqualificazione dell’area adiacente. Dunque non solo lo Stadio ma anche il campo di pallacanestro sarà aperto alla città. Il progetto è stato approvato e già finanziato. Ma dico di più: ridiamo spazi ai giovani. Infatti andiamo a riqualificare anche il campo di basket. E aggiungo ancora che con il completamento della scuola di Via Trentola, già finanziato dalla mia Amministrazione, andiamo a realizzare anche una palestra che sarà aperta a tutti i cittadini. Dunque Stadio Comunale, campo di basket, palestra, non sono chiacchiere ma fatti! Riaperti i campi di tennis, riaperta la pista da pattinaggio. Ora nel mio programma elettorale c’è la realizzazione della Piscina Comunale a Somma Vesuviana”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco uscente e candidato a sindaco di Somma Vesuviana alle prossime amministrative del 12 Giugno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS