MARANO, CASE ANCORA A SECCO E SPRECO IN STRADA ANCHE OGGI. L’ANNO PROSSIMO SI VOTA, MA ANCORA PARLANO I PROTAGONISTI DEL DISASTRO

Mentre scriviamo (ore 8,10), in via San Rocco c’è il solito fiume d’acqua che sgorga dagli impianti. Ciò significa che ancora oggi ci saranno ulteriori ripercussioni sull’erogazione e si andrà avanti così fino a quando non saranno eseguiti interventi strutturali radicati.

I motivi per una class action, per una denuncia alla Corte dei conti e alla procura di Napoli nord ci sono tutti, ma tranne pochissimi avvocati e cittadini nessuno fa nulla.

L’anno prossimo Marano tornerà al voto: negli ultimi 30 anni la città è stata governata, perlopiù dai seguenti partiti: Rifondazione comunista, Comunisti Italiani e altri (giunte Bertini), Margherita, Ds, Pd, Sinistra ecologia e libertà, Rifondazione e civiche (giunta Perrotta), Pd e civiche (giunta Cavallo), quattro commissariamenti, due per mafia e due ordinari, Forza Italia, Alleanza nazionale, civiche (giunta Liccardo), Pd e civiche (giunta Visconti). Il 5 Stelle, per ben due volte, non è riuscito a presentare le liste. Per 27 anni su 30 ha governato il centrosinistra. Ancora oggi alcuni esponenti di quella parte politica sono in campo e parlano, come se non fossero stati anche loro causa (chi più, chi meno) dei problemi di Marano.













