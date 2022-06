«Forza Italia in ascesa, con Rostan, Patriarca, Savastano e D’Angelo partito sempre più rosa»

72 Visite

«Forza Italia rappresenta un punto di riferimento per milioni di italiani, in un momento politico determinante per il nostro Paese ci candidiamo a governare in maniera determinante, seria e credibile. L’ingresso nel partito dell’on. Michela Rostan rafforza la compagine femminile di Forza Italia in Campania, che annovera già consistenti presenze, tra le quali menziono Annarita Patriarca, capogruppo in Regione, Iris Savastano affiancata da Bianca D’Angelo al Comune».

A parlare è l’ex senatore Nello Di Nardo, coordinatore cittadino stabiese, sulla scia delle parole pronunciate da Tajani prima della recente visita napoletana di Berlusconi. Un intervento che smentisce ogni malumore tra le fila del partito azzurro per l’ingresso dell’on. Rostan, che sarebbe stato maldigerito da Annarita Patriarca. «In questa fase di crescita – aggiunge Di Nardo – non dobbiamo stupirci che qualche parte politica avversa possa tentare maldestramente di spaiare le fila, ma la chiarezza e la trasparenza dimostrate, nell’organizzazione di questa fase, non lasciano dubbi di correttezza».













