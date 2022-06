MARANO, CRISI IDRICA: NUOVO INTOPPO, CENTINAIA DI SEGNALAZIONI. BISOGNA COMMISSARIARE I COMMISSARI

204 Visite

Ci risiamo. Si segnalano ancora enormi problemi in tante zone della città, anche dove ieri sera l’acqua era tornata. Decine di segnalazioni, a noi e ai vigili, di residenti che vivono in via San Rocco, via Di Vittorio, via Borsellino, via Del Mare e via Foragnano. Un disastro originato dalle cattive gestioni del passato, ma che i nuovi commissari non sanno in alcun modo contenere. Anche l’arrivo di una nuova ditta per le manutenzioni non ha sortito finora gli effetti sperati. Si va avanti nell’incertezza e dei lavori – che dovrebbero essere realizzati con fondi extra comunali – non vi è traccia. Unica cosa certa: questi commissari e i tecnici comunale non sono all’altezza del gravoso compito.













