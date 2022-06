BRUCELLOSI, MUSCARÀ (GM), AUTO-COMMISSARIAMENTO? SUBITO COMMISSIONE DI INCHIESTA

51 Visite

“La farsa dell’auto-commissariamento del piano di eradicazione della brucellosi bufalina in Campania non incanta nessuno. E’ un atto palesemente illegittimo, visto che chi se la suona se la canta pure e, peraltro non serve neppure a mettere al riparo i responsabili dell’abbattimento di 140 mila capi bufalini sospettati di aver contratto la brucellosi o la tbc risultati poi sani agli esami post mortem. Tutt’al più, è una sonora bocciatura di un assessore evidentemente inefficiente e sordo e di un direttore di un Istituto Zooprofilattico inadeguato”. Lo afferma Maria Muscarà, consigliere regionale campano del Gruppo Misto secondo la quale “serve invece immediatamente la commissione di inchiesta”.

Per la Consigliera Muscarà “il rischio che riprenda la mattanza indiscriminata e concreto e immediato. Per cui non è possibile perdere altro tempo né è intellettualmente onesto invocare una presunta illegittimità di questa commissione visto il dettagliato dettato dell’articolo 44 dello Statuto regionale che ne consentirebbe addirittura due contemporaneamente, sebbene per periodi limitati”.

“Mi sembra chiaro che chi non vuole la commissione di inchiesta o è complice del disastro o teme politicamente la verità. In ogni caso è dalla parte sbagliata”, conclude la consigliera regionale.

