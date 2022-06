Quartieri Spagnoli: rimossi veicoli

100 Visite

Oggi pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Concezione a Montecalvario, vico Lungo Teatro Nuovo, via Speranzella, via Montecalvario, vico Montepoveri Vergognosi, via Portacarrese a Montecalvario, vico Corrieri e via Santa Brigida.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 10 motoveicoli e 2 autovetture poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa; inoltre, è stata rimossa una struttura in ferro di una bancarella abbandonata legata con una catena ad un palo dell’illuminazione pubblica.













