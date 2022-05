Sparatoria a Qualiano, Bevilacqua ammette responsabilità ma non dice nulla sul movente (la vendetta)

153 Visite

Ha ammesso di essere stato lui a sparare, la notte tra sabato e domenica scorsi, contro gli avventori di un bar di Qualiano, in provincia di Napoli, scatenando un fuggi-fuggi generale e lasciando a terra quattro feriti, uno dei quali è ancora in condizioni gravissime: è chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip di Napoli Nord Vera Iaselli, Marco Bevilacqua, il 37enne che ha esploso sei colpi con una pistola calibro 9X21 poco prima rapinata a un vigilante puntandogli un coltello alla gola. Dalle prime ore di domenica 29 maggio, il 37enne è in stato di fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio plurimo.













