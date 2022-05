Kung fu, i giovani maranesi della Body & Soul fanno incetta di medaglie a Vasto

89 Visite

Vittorie e buoni piazzamenti per i ragazzi della Body & Soul di Marano nella prima tappa nazionale di Kung Fu che si svolge a Vasto, in Abruzzo. I ragazzi maranesi hanno brillato in diverse categorie: forme a mani nude, forma con armi corte, forma con armi lunghe. Ecco i nomi: Matthias De Martino, Samuel Suma, Claudio Grezza, Flavio Carraturo, Ciro Varriale, Alessandro Di Bernardo, Alessandro Amarene, Domenico Cipolletta, Antoni Borselleca, Marta Sparano, Gabriel e Nicholas Perfetto e Christian Folmi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS