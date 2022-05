L’angolo del commercialista. La riforma fiscale non modifica le flat tax su affitti e partite Iva

93 Visite

L’accordo sulla riforma fiscale mette al riparo da possibili rincari la cedolare secca sugli

affitti, la flat tax delle partite Iva. Buone notizie per i proprietari di immobili ad uso abitativo e per le piccole partite iva. La cedolare secca rimarrà invariata al 10% per i canoni concordati e al 21% gli affitti di mercato. Blindato anche il regime forfettario per le partite iva con aliquote al 15% e al 5% per le nuova attività.

Approfondiamo adesso quelli che sono i vantaggi derivanti dalla scelta

degli affitti con contratto a canone concordato:

Se si opta per la tassazione IRPEF:

 Riduzione della base imponibile Irpef: il canone di locazione ridotto della

percentuale forfetaria del 5% e rapportato alla percentuale di possesso, viene

ulteriormente ridotto del 30%;

 Riduzione della base imponibile per l’imposta di registro: è prevista una riduzione

del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro;

Se si opta per la cedolare secca:

 Riduzione aliquota cedolare secca: l’aliquota di tassazione applicabile sul 100%

del canone di locazione, è ridotta dal 21% al 10%;

 Detrazioni comunali: i Comuni hanno facoltà di stabilire aliquote più basse per

l’Imu oppure maggiori detrazioni.

Ma sono previste agevolazioni fiscali anche per l’inquilino, a patto che risulti

intestatario del solo contratto di locazione a canone concordato e l’immobile in

questione sia adibito ad abitazione principale. Soddisfacendo tali requisiti, ecco le

agevolazioni fiscali ai fini Irpef previste:

 €. 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al

regime della cedolare secca) non supera €. 15.493,71;

 €. 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al

regime della cedolare secca) supera €. 15.493,71, ma inferiore a €. 30.987,41.

Dott. Michele Napolano













