Esclusiva. Giugliano, il sindaco Pirozzi sui lavori allo stadio: “Stiamo individuando una soluzione, sono fiducioso”

“Troveremo la soluzione operativa che possa fare al nostro caso: vogliamo venire incontro alle esigenze di tutti, dei tifosi e della società con la quale siamo in costante contatto. I tempi sono stretti, ma faremo il possibile per adeguare il De Cristofaro. L’impianto di illuminazione desta le maggiori preoccupazioni, ma sono fiducioso. Auspichiamo di farcela per l’inizio della prossima stagione. Se dovesse sorgere qualche intoppo, al massimo il Giugliano sarà costretto ad emigrare per un paio di partite e non di più”. Così il sindaco Nicola Pirozzi in relazione all’intervento di adeguamento da eseguire nello stadio comunale in vista della prossima stagione calcistica.













