CALVIZZANO, IL SINDACO PIROZZI: “BASTA MACCHINA DEL FANGO, ABBIAMO QUERELATO IL BLOGGER CHE DA ANNI INQUINA LA CITTA”

Ogni giorno nel nostro paese abbiamo un soggetto che con la sua penna (Domenico Rosiello, ndr) che inquina i gruppi social di Calvizzano e lo fa attraverso notizie false e tendenziose volte a gettare ombre, dubbi e sospetti sull’operato del sottoscritto e dell’Amministrazione Comunale. Tale persona dice di avere a cuore le sorti del paese, quando Γ¨ noto a tutti che il suo atteggiamento ha solo l’obiettivo di destabilizzare la serenitΓ politico amministrativa dell’ente stesso. A lui non interessa se nel paese si costruiscano opere, se migliorino i servizi o se il comune cresca dal punto di vista socio economico, no, vuole solo ed esclusivamente gettare fango addosso a chiunque gli stia antipatico. Spesso ci tiene a puntualizzare alcuni aspetti non affatto rilevanti ai fini della notizia. Noi ed in particolare io, siamo destinatari di una squallida campagna di aggressione mediatica che dura da un anno e mezzo, con cadenza giornaliera. Squallida perchΓ© la regia occulta di questa strategia fa propaganda e tende a deformare la realtΓ . Purtroppo e dico purtroppo il modo di operare di questo soggetto Γ¨ un insulto ai tantissimi professionisti che fanno il suo stesso lavoro nei comuni limitrofi. Spesso critica il rapporto che si Γ¨ instaurato con il gruppo dell’Avvocato Pisani e del Dott. Santopaolo. A lui non sta bene che stiamo lavorando in maniera sinergica. Noi peroriamo la stessa causa, perseguiamo gli stessi fini, amministriamo insieme per migliorare la vita dei nostri concittadini. PerchΓ© non dovremmo collaborare? PerchΓ© non dovremmo recarci nelle sedi istituzionali insieme? Mi avvalgo della loro preparazione, Γ¨ sinonimo di umiltΓ . Ma lui preferisce β€œla guerra”, vorrebbe che il paese cadesse di nuovo nel baratro. Ma a tutto questo non ci stiamo, non ci stiamo piΓΉ da tempo. E’ stato giΓ querelato alla Procura della Repubblica, e sarΓ nuovamente querelato per altri articoli apparsi di recente sul suo blog e continueremo a far valere le nostre ragioni fin quando questo modus operandi non volgerΓ al termine. Non abbiamo nulla da temere, non abbiamo nulla da nascondere pertanto replicheremo sempre ad ogni sua falsa ricostruzione. Sono insistenti articoli anche sull’assenza o poca trasparenza dell’operato dell’Ente con chiare allusioni ad una presunta illegalitΓ diffusa. Tali circostanze stanno compromettendo la mia stabilitΓ emotiva e quella degli amministratori coinvolti che con grandi sacrifici, personali e professionali, stanno cercando, con immensi sforzi, di ridare credibilitΓ e fiducia a questo comune. Serve un’operazione veritΓ , non fidatevi delle ricostruzioni del soggetto in questione, non Γ¨ libero ma condizionato dall’odio nei nostri confronti e dalla voglia di minare la stabilitΓ del nostro mandato. Sicuramente ci accuserΓ di vittimismo, ne siamo certi, ma non Γ¨ affatto vittimismo bensΓ¬ una difesa legittima a cui ricorriamo per riaffermare chi siamo e in cosa crediamo.