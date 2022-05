Marano, acqua, l’ordinanza della discordia. Un avvocato scrive ai commissari: “Risolvete i problemi”

Con la presente, la scrivente, nella qualità di cittadina del Comune di Marano di Napoli, chiede alle SS. VV. chiarimenti in relazione al contenuto dell’ordinanza Dirigenziale , che per opportuna conoscenza allega alla presente, resa in data 20.5.2022 dall’Ufficio Area Tecnica del Comune in questione.Quanto sopra, in quanto la disastrosa situazione in cui versa l’intera rete idrica del Comune di Marano di Napoli , situazione che determina, ormai da tempo, carenze idriche che interessano buona parte del territorio, in alcuni casi protrattesi per giorni con notevoli disagi a carico dei cittadini anche di carattere economico (in quanto costretti, comunque, a pagare un servizio che non è fornito ed, al contempo, ad approvvigionarsi privatamente), nonché il continuo spreco di risorse idriche a causa delle molteplici ed arcinote falle nella rete idrica disseminata sull’intero territorio ed il contestuale pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle dette perdite, mal si conciliano con il tenore della Ordinanza in questione.Peraltro, dalla lettura del documento in oggetto sembrerebbe emergere una ipotetica, quanto inammissibile, chiamata a responsabilità della utenza, laddove la stessa nel fare usi del bene acqua diversi da quello domestico, nel periodo estivo, dovesse cagionare problemi agli impianti; tale previsione non appare giustificabile, essendo note a tutti le pessime condizioni in cui versano, come già detto l’intera rete idrica e gli impianti del Comune di Marano di Napoli.La scrivente resta, pertanto, tutto quanto sopra premesso, in attesa dei necessari chiarimenti e con l’occasione, invita gli Organismi preposti alla adozione di quegli interventi urgenti ed indifferibili, allo scopo di risolvere in maniera definitiva l’annosa questione.Distinti saluti

Avv. Daniela Vallifuoco