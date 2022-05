Arzano, vice comandante dei vigili condannata: il presidente della commissione parlamentare antimafia denuncia l’operato omissivo di rispetto della norma da parte dell’amministrazione comunale

300 Visite

Arzano – Vice comandante dei vigili condannato: il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, denuncia l'operato omissivo di rispetto della norma da parte dell'amministrazione guidata dalla sindaca Vincenza Aruta. Nella conferenza stampa di ieri a palazzo Madama, il senatore Morra unitamente al presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, oltre a la relazione sui comuni sciolti per mafia, ritenendo necessario di individuare e prevenire, chiarisce il senatore Nicola Morra, i tentativi di infiltrazione mafiosa, palesare e sanzionare le azioni di inquinamento giunte a compimento, sulla gestione della processione della Madonna dell'Arco sponsorizzata dagli esponenti del clan di camorra della 167, è finita all'attenzione del Senato della Repubblica. A porre il problema è stato il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra. Sotto accusa c'è il rispettato rispetto delle norme di legge da parte della Amministrazione Aruta, che ancora non ha provveduto fin qui al trasferimento dell'ex comandante in altro settore, lontano da quello stesso comparto comunale in cui si è consumato il reato d' Accusa oggetto della sua condanna in primo grado, oltre che per la sua aggravata conflittualità "ambientale" interna sorta sin dal suo rientro nella polizia municipale. Elusa, in tal senso, anche la direttiva-consiglio suggerita alla nuova amministrazione dalla Commissione Straordinaria che aveva gestito il Comune di Arzano e che era stata chiarissima sul da farsi in tal senso, ancora prima della stessa condanna. " Sto seguendo il caso del comune di Arzano – ha precisato Morra durante la seduta – in cui a causa della lentezza nell'effettuazione di una procedura, il vice comandante dei vigili urbani che è incorso in problemi giudiziari dovrebbe essere quantomeno in altro ufficio. Questo mi è stato assicurato (dall'amministrazione Aruta), ma di fatto questo ancora non è avvenuto. Tutto questo mortifica gli elementi sani che all'interno di quelle amministrazioni cercando di battersi per la legalità".













