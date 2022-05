Pozzuoli. Sequestrata un’area di 5mila metri quadrati all’interno di un noto stabilimento

133 Visite

Vigilanza demaniale di Carabinieri e Capitaneria di Porto in zona Lucrino.

Nella giornata di ieri si è svolta un’articolata attività di polizia demaniale ed ambientale in località Lucrino, nel Comune di Pozzuoli, da parte dei Carabinieri della locale stazione e dei militari dell’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera.

Durante le operazioni i militari hanno accertato la presenza di diverse opere abusive in violazione delle norme demaniali marittime. L’amministratrice unica della struttura e i due gestori che al suo interno hanno in appalto il servizio di somministrazione alimenti e bevande sono stati pertanto denunciati e deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.

In particolare sono state rinvenuti pedane e solarium già pronti per la stagione estiva, realizzati sul demanio marittimo senza alcun titolo su un’area di circa 5mila metri quadrati che è stata sottoposta a sequestrata. Alcune delle opere quali cancelli e barriere impedivano inoltre il libero accesso all’arenile.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte delle polizie giudiziarie operanti per verificare eventuali altri abusi edilizi.













