Pd Marano, corruzione e scioglimenti per camorra: “Il nostro partito non si sottrarrà ad un’analisi seria sul tema”

Dopo l’ennesimo scioglimento del comune di Marano per condizionamento criminale, il Partito Democratico non può sottrarsi ad una seria analisi sul tema. Nel corso degli anni, il nostro circolo si è reso protagonista di scelte insensate e motivate, a mio avviso, esclusivamente da logiche elettorali, senza alcuna seria proposta di risanamento della macchina comunale o di costruzione di una nuova classe dirigente realmente credibile. Nell’ultimo congresso cittadino, abbiamo preso l’impegno, con un organismo dirigente profondamente rigenerato, di farci carico di riportare il PD su un binario diverso, aprendo il circolo al confronto con la città, attraverso l’inaugurazione di una nuova sede in cui fosse possibile ritornare a fare politica tra la gente e promuovere così un dibattito aperto e franco su idee e progetti utili al rilancio del nostro territorio.

Questo percorso politico però deve partire necessariamente dalla presa di coscienza degli errori commessi in passato, riconoscendo le nostre responsabilità di fronte ai cittadini e ripartire dalla costruzione di una nuova proposta seria e credibile. Continueremo dunque a ribadire che saremo disposti a confrontarci soltanto con chi si identifica nei valori che la nuova dirigenza del circolo locale ha deciso di rappresentare. Non a caso, nella nostra prima iniziativa pubblica, abbiamo deciso di affrontare la questione della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e proseguiremo ancora oltre chiedendo maggiore trasparenza sul tema all’attuale amministrazione che regge le sorti della città.

Ringraziamo dunque il Segretario metropolitano, Marco Sarracino, per l’impegno profuso per rafforzare la credibilità della politica e delle istituzioni attraverso un lavoro fatto di riflessioni e proposte concrete. A questo proposito, una delegazione del PD di Marano parteciperà con molto entusiasmo all’incontro con gli altri circoli dei comuni sciolti per condizionamento criminale, lunedì 16 maggio presso il circolo PD di Torre Annunziata. Queste sono le vere battaglie che le istituzioni e tutti i partiti devono condurre per recuperare credibilità nei confronti dei cittadini.

Roberto Sorrentino

Segretario Partito Democratico Marano













