A Sant’Antimo il 5 Stelle silura Cappuccio e preferisce allearsi con il partito dell’ex sindaco sciolto per camorra. Presenze inquietanti in tante liste, Napoli nord inquinata fino al midollo

A Sant’Antimo fuggi-fuggi generale di candidati. Alla carica di primo cittadino, come nel caso di Arcangelo Cappuccio, o di candidati al Consiglio comunale. Il progetto Free Sant’Antimo-M5s si è arenato prima dell’avvio della battaglia elettorale. Il 5 stelle, e c’era da aspettarselo, preferisce accordarsi con il Pd locale, partito dell’ex sindaco sciolto per camorra imbottito di ex consiglieri che avevano sostenuto la vecchia giunta. Ma non è tutto: in campo – con Pd e altre liste a supporto del candidato Massimo Buonanno – figurano anche soggetti legati da vincoli di parentela con chi è ritenuto vicino alle forze più oscure del territorio.

Cappuccio si è ritirato, dopo il niet dei pentastellati ormai completamente supini alla logica di Di Maio e dei suoi fedelissimi, mentre un altro candidato, Giuseppe Italia, ha perso una lista cammin facendo. In precedenza si era ritirato anche Marzocchella, ex assessore dell’ex sindaco Russo.

Buonanno, dunque, ha la strada spianata verso il successo. A Sant’Antimo, come in tante altre realtà della provincia di Napoli, anche dopo gli scioglimenti si rivedono e presentano sempre i soliti noti. Tutto cambia, insomma, perché nulla debba cambiare. A Napoli nord la politica è al 90 per cento asservita a sistemi clientelari e malaffaristici. Il resto lo fa lo Stato che spesso, in questi territori e nei municipi sciolti per camorra, invia prefetti in pensione distratti, appannolati, poco stimolati e spesso circondati da figure inquietanti.

La legge sugli scioglimenti, presto o tardi, sarà modificata; ma non in meglio. Il tentativo di alcuni parti (il disegno è trasversale) è quello di spostare tutta l’attenzione su dirigenti e tecnici dei comuni, con l’obiettivo di salvare la classe politica. Una riforma sullo stile di quella già applicata per le interdittive antimafia, fortemente indebolita e resa più complessa nelle procedure.













