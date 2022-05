MARANO, ANCORA UFFICI CHIUSI (ALLE 8 DI MATTINA) E NESSUNO FA NIENTE. E’ COSI’ DA GIORNI E NESSUNO INTERVIENE

120 Visite

Ennesimo disservizio in municipio. Anche oggi, come accade ormai da tempo, uffici comunali ancora chiusi alle 8 e 10 di mattina. I dipendenti entrano da un ingresso laterale, mentre il cancello principale resta chiuso in attesa che arrivi qualcuno con le chiavi. Organizzazione zero, servizio pessimo, i commissari dove sono? I responsabili degli uffici anche e le forze dell’ordine cosa aspettano? Siamo di fronte a interruzioni costanti di un pubblico servizio.













