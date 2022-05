Elezioni a Sant’Antimo, Marzocchella si ritira? Rumors sempre più insistenti

161 Visite

Elezioni a Sant’Antimo, si rincorrono voci (dalla serata di ieri) di un ritiro o di una non partecipazione alla competizione elettorale di Nicola Marzocchella, ex assessore, sostenuto da Sant’Antimo Libera. Si attende, naturalmente, la conferma ufficiale.

Lo scenario, per il resto, sembra delineato: in campo ci sono Arcangelo Cappuccio – sostenuto da Free Sant’Antimo – Giuseppe Italia, supportate da alcune civiche, e Massimo Bonanno dal Pd locale e per ora tre civiche.

In alcune liste e coalizione figurano diversi esponenti politici riconducibili alle passate esperienze amministrative e anche familiari di soggetti controindicati.













