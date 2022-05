Città Metropolitana, a Borrelli le deleghe al trasporto e agenda digitale

177 Visite

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della seduta del Consiglio Metropolitano tenutasi ieri ha annunciato le deleghe che ha conferito ai Consiglieri Metropolitani eletti recentemente.

Desidero ringraziare personalmente il Sindaco Manfredi per la fiducia che ha riposto in me nel conferirmi le deleghe in materia di trasporto pubblico e agenda digitale. – Così dichiara in una nota il Consigliere Metropolitano Luciano Borrelli. È un segnale importante che ha lanciato Manfredi per la comunità dell’area nord, perché sarà direttamente un esponente istituzionale di Calvizzano, luogo in cui si è tenuto un importante convegno sulla possibile realizzazione di un metro che congiunga Chiaiano con Licola, ad essere impegnato in prima persona nel seguire questo progetto, con l’intento di portarlo al compimento. Allo stesso tempo un’altra sfida importante sarà quella legata alla transizione digitale, lavorerò – prosegue Borrelli – affinché si possano raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Pnrr. Siamo, inoltre, estremamente soddisfatti del programma di mandato illustrato dal Sindaco Manfredi perché crediamo che una Città Metropolitana più forte si possa avere solo con scuole moderne, reti stradali sicure, un sistema di trasporto sostenibile riducendo gli impatti sull’ambiente e attraverso la realizzazione di infrastrutture strategiche con le risorse del Pnrr. Conclude Borrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS