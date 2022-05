Italia Viva: ”Solidarietà all’Assessore Caputo”

179 Visite

Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania insieme ai consiglieri Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo esprimono solidarietà all’Assessore Regionale all’ Agricoltura Nicola Caputo per essere stato oggetto di un’insensata protesta sotto la propria abitazione a Caserta: ” Un assedio inaccettabile che prevarica il diritto legittimo a manifestare che, tuttavia, non può esprimersi andando a invadere con prepotenza la sfera privata e familiare”.













