Volo diretto (da oggi) ogni giorno da Napoli a New York della United Airlines

Ogni giorno un volo che, in poco più di 9 ore, collegherà Napoli con New York e viceversa partendo da Napoli la mattina alle 9,55 e arrivando a New York Newark alle 14,15, tenendo naturalmente presente la differenza di fuso orario (Napoli è 6 ore avanti rispetto a New York.). Viceversa il volo da New York partirà alle 17,10 arrivando alle 0,7,55+1 a Capodichino,

Il volo sarà effettuato un Boeing 767-300 da 214 posti, che avrà 30 posti in business class di United Polaris, 49 in United Economy Plus e 135 in United Economy.

L’aeroporto Newark Liberty International di New York

I clienti che giungeranno da Napoli a Newark troveranno disponibili oltre 200 destinazioni in connessione tra Messico, Caraibi, Sud America, Canada e Stati Uniti.













