Marano, Iniziative industriali diffida due aziende dell’area Pip che hanno un regolare contratto firmato con il Comune

La Iniziative industriali di Sant’Antimo, la società dei fratelli Cesaro oggi amministrata da altri soggetti, ha intimato a due aziende di liberare i capannoni dell’area Pip in cui da qualche tempo operano. Una delle imprese raggiunte dalla diffida e contestuale denuncia (si sollecita anche la immediata rimozione delle tabelle e insegne pubblicitarie), inoltrata per conoscenza anche ai carabinieri, è la Trincar, molto nota a nord di Napoli.

I rappresentanti della Iniziative industriali, a seguito di un sopralluogo nell’area Pip, avrebbero scoperto che due capannoni sarebbero stati occupati in modo illegittimo dalle suddette società e ora sono pronti a far valere i diritti dell’azienda che si aggiudicò l’appalto per il Pip.

La vicenda appare a dir poco inquietante e curiosa, visto che Trincar e altri operatori – meno di un anno fa – hanno sottoscritto un regolare contratto con il Comune di Marano con il quale furono legittimati a prendere possesso dei capannoni. Una scelta che il Comune fece alla luce di una sentenza (Napoli nord) che avallava la revoca della rescissione contrattuale unilaterale tra l’ente cittadino e la Iniziative industriali (per inadempienze contrattuali che nulla hanno a che vedere con le vicende penali dei fratelli Cesaro).

Tale sentenza, in pratica, come confermato a suo tempo dall’ex legale del Comune, il professor Manfrellotti, autorizzava il Comune a prendere possesso di alcuni capannoni (quelli non venduti a suo tempo dai Cesaro) e a farsi pagare il canone di affitto dagli imprenditori che ne usufruivano. Delle due l’una: o il Comune ha fatto una forzatura assegnando gli stand agli imprenditori o la Iniziative industriali non è al corrente delle sentenze e dell’avvenuta revoca della concessione né tanto meno del contratto stipulato tra il Comune e Trincar e gli altri operatori.













