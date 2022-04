Beni confiscati, svolta a Marano: il Comune sblocca le convenzioni con associazioni e libera due strutture occupate da anni

259 Visite

Beni confiscati: affidamenti, sgomberi e nuove consegne all’ente cittadino. Nella giornata di oggi il Comune ha firmato con diverse associazioni (nella foto l’incontro in municipio) le convenzioni per sbloccare l’affidamento di strutture che da anni non venivano assegnate, in alcuni casi anche perché occupate illegalmente o perché gli uffici non avevano mai consegnato le chiavi agli affidatari.

Le operazioni sono state coordinate dal sovraordinato dell’ente, il colonnello Luigi Maiello. L’ente ha acquisito anche ulteriori beni dall’Agenzia Nazionale, nello specifico un locale in una galleria commerciale. Il bene apparteneva a un esponente del clan Amato-Pagano. Altri undici beni, sottratti ai clan Polverino, Orlando, Nuvoletta e Simeoli, saranno consegnati al municipio – sciolto per camorra e retto oggi da una triade commissariale – nell’arco di alcuni giorni. Nel contempo sono state avviate o concluse le procedure per lo sgombero di beni (Parco del Sole e Parco Annabella) da tempo occupate illegalmente da persone o arredi.

Le associazioni coinvolte hanno manifestato apprezzamento per l’operato di Maiello.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS