Pianura, sorpreso in casa con la droga: arrestato

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Evangelista Torricelli presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti hanno trovato l’uomo in possesso di 6 stecche di hashish del peso di circa 11 grammi mentre, all’interno della cappa aspirante della cucina, hanno rinvenuto un panetto e due pezzi della stessa sostanza per circa 210 grammi e un bilancino di precisione.

N.S., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













