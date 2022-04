Punti di vista. Marano, Comune sciolto: la chiusura dei commissari non giova

Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marano aprì la speranza nella popolazione laboriosa e moralmente sana che vi erano le condizioni per un cambio di passo a Marano con lo Stato alla guida dell’ente comunale. Ma con il passare dei mesi i tanti problemi che affliggevamo la città si sono incancreniti per la mancanza di una programmazione che sviscerasse le tante problematiche e cercasse di dettare soluzioni alle stesse. Nodo cardine per il riscatto di Marano è dare ai cittadini una vivibilità decente, che passa attraverso servizi che funzionino, una mobilità non caotica, strutture e infrastrutture di prim’ordine e un tessuto culturale di spessore attuabile con un una rete scolastica innovativa, cose che con la presenza dello Stato dovrebbero essere di normalità. Prerogative, queste, che nella nostra città non esistono, vuoi per l’assenza totale di una seria politica degli ultimi decenni, vuoi per la presenza sul territorio di una minoranza dedita al malaffare che ha frenato ogni forma d’innovazione, pensando solo all’arricchimento.

Il riscatto di Marano è il suo risplendere passa attraverso l’isolamento della camorra, che può avvenire solo ridando dignità ai cittadini con il vivere in una città a misura d’uomo, dove l’interesse e il centro di ogni azione amministrativa è il singolo cittadino che va ascoltato e guidato con autorevolezza. Il chiudersi nel palazzo in un assordante silenzio non paga in una situazione di premorte socio-economica-culturale in cui versa Marano, anzi sancirebbe la sconfitta dello Stato e i ringraziamenti della camorra.

Michele Izzo