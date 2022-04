La voce del cittadino. Marano, ancora una perdita idrica in via Euclide? “I cittadini denuncino, come facemmo noi”

71 Visite

Gentile Direttore, leggo di una perdita, l’ennesima perdita idrica in via Euclide. Dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire a Marzo! Mi viene spontaneo pensare che il lupo perde il pelo e non il vizio. E allo stesso tempo mi chiedo perché gli abitanti di via Euclide non presentino denuncia contro questa Amministrazione. Io ed altri vicini lo abbiamo fatto, il mese scorso, denunciando anche il silenzio tombale degli uffici preposti che non rispondevano. Devo dire che qualcosa si è mosso. Noi cittadini possiamo fare la differenza.

M. (Marano).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS