NAPOLI, IL CONSIGLIO SI RIUNIRA’ L’8 APRILE PER IL QUESTION TIME

73 Visite

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da

Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 8 aprile dalle ore 11 alle 13 per il Question Time.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni rivolte al Presidente della Giunta

regionale, Vincenzo De Luca: “Chiarimenti in merito all’organizzazione della rete

ospedaliera pediatrica campana”, ad iniziativa della consigliera Bruna Fiola (Pd);

“Istituzione del centro unico trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli,

provvedimenti e chiarimenti” presentata dal consigliere Pasquale Di Fenza

(Moderati); “Criticità nell’accesso alle prestazioni di macroarea specialistica

ambulatoriale” ad iniziativa della capogruppo del Movimento 5 Stelle Valeria

Ciarambino; “Istituzione di un ambulatorio/punto prelievi per prestazioni di patologia

clinica nella città di Avellino” a firma del consigliere Vincenzo Ciampi (M5S);

“Provvedimenti regionali per Procida Capitale della Cultura Italiana 2022 anche in

relazione alla condizione di difficoltà finanziaria della partecipata in house Scabec

scarl” presentata dal consigliere Severino Nappi (Lega); “Sistema di trasporto Hyper

Transfer” del consigliere Vincenzo Santangelo (Italia Viva). Saranno, altresì,

discusse, le interrogazioni presentate dalla consigliera Maria Muscarà (gruppo misto)

all’assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola sulla “Mancata

corresponsione dello stipendio al personale del Consorzio Unico di Bacino NA-CE

addetto alla gestione delle compostiere di comunità” ; del consigliere Maurizio

Petracca (Pd) all’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo sulla “Nomina dei

segretari del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia”; del

capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Schiano Di Visconti all’assessore regionale al

lavoro Antonio Marchiello sull’ “Accordo proposto da Gesac s.p.a. per escludere

dagli incentivi i lavoratori che fruiscono dei congedi parentali per assistere i propri

figli in caso di malattia, dei permessi previsti dalla Legge 104 per assistere disabili

gravi e dei permessi in caso di infortuni sul lavoro”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS