Marano, ad ottobre scade il contratto che lega Tekra al Comune: l’ente ha bandito una gara per aggiornare il capitolato d’appalto

Si avvicina la data di scadenza del contratto che lega la ditta Tekra, concessionaria del servizio di raccolta rifiuti, e il Comune di Marano. La scadenza è fissata per ottobre. L’ente cittadino, pertanto, ha ritenuto di bandire una gara per l’affidamento a una figura professionale esterna che avrà il compito di rivedere il piano industriale e il capitolato speciale d’appalto. L’avviso viene espletato sul Me.Pa., ormai scelto con costanza dal Comune di Marano. Espletato questo passaggio, il Comune dovrà bandire una nuova gara per l’individuazione di un’azienda che avrà il compito di gestire il servizio per i successivi 5 anni. La ditta Tekra, con sede legale ad Angri e attualmente in servizio, è un’azienda facente capo al gruppo Balestrieri, una cui azienda, la Balestrieri appalti srl, è stata interdetta per mafia dalla prefettura di Napoli. Provvedimento confermato in sede di Tar. I commissari alla guida del Comune, se avessero voluto, avrebbero potuto – attraverso i poteri conferiti loro dal collegio degli ispettori (articolo 145) – avviare verifiche ed eventualmente rescindere anche il contratto con Tekra. Non lo hanno mai fatto.













