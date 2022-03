Marano, da stamani nuova carenza idrica in alcune zone

229 Visite

Ci segnalano da stamani, dopo il ripristino dell’erogazione avvenuto nella serata di ieri, nuovi problemi alla fornitura idrica in diverse zone di Marano: via Roma, Cupa Castello Scilla e in altri punti del territorio. La ditta Game impianti nella giornata di ieri ha attivato due pompe, la terza doveva entrare in funzione oggi. Ci stiamo recando sul posto per saperne di più. Al momento non ci sono aggiornamenti in tal senso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS