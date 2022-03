Alto impatto a Frattaminore e arresto per droga a Miano

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in piazza Atella e piazza San Maurizio, in via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 151 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 95 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 7 violazioni del Codice della Strada per guida con patente revocata, incauto affidamento di veicolo, guida con patente scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa.

Miano: sorpreso in casa con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Gambardella presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto, all’interno di una busta nascosta dietro un mobile nella sala da pranzo, 37 stecche, 1 tavoletta e 16 pezzetti di hashish per circa 281 grammi, un bilancino di precisione, un tagliere e un coltello con la lama di 18 cm.

A.S., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Napoli, 26 marzo 2022