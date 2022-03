Roma, auto urta autobus e si incendia: una vittima

86 Visite

Indagini in corso da parte della Polizia Locale di Roma per ricostruire quanto accaduto questa mattina all’alba in via dei Castani, altezza via dei Faggi, quando si è verificato uno scontro tra un bus Atac della linea N5 e un’auto Volkswagen Scirocco, che ha preso fuoco. Sul posto giunte diverse pattuglie della Polizia Locale V Gruppo Casilino unitamente ai vigili del Fuoco.

Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la zona, avviando i primi accertamenti. Domato l’incendio, si rilevava la presenza di un corpo carbonizzato all’interno dell’auto, mentre è stato medicato sul posto il conducente del bus. Non risultano altri feriti. A seguito del rogo sono stati rilevati danni su alcune vetrine di attività commerciali, pali dell’illuminazione pubblica e tranciati i cavi tranviari. Danneggiati anche 7 veicoli in sosta. Sul caso le indagini in carico al IV Gruppo Tiburtino dei caschi bianchi, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per risalire all’identità della vittima e ricostruire con esattezza quanto accaduto, mentre ulteriori unità della Polizia Locale sono impegnate tuttora nei servizi di viabilità nella zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS