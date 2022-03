CRISI IDRICA MARANO, DAL COMUNE NESSUN AGGIORNAMENTO. CITTADINI ESASPERATI, LE NOTE DI ALCUNI GRUPPI POLITICI

Crisi idrica Marano, i fatti sono noti: occorreranno – come riferito da un tecnico comunale – dai due ai sette giorni per la riparazione. E’ verosimile, ad ogni modo, che nell’arco di due, massimo tre giorni si riesca nell’intento. Le autobotti, finora solo due, sono state dislocate in via San Rocco, nei pressi del Pip. I fatti sono questi e li stiamo raccontando da ieri. Il resto è disinformazione, rumors e chiacchiericcio inutile. Per ora si registra l’assoluta assenza di comunicazione da parte dell’ente, la scarsissima capacità di coordinamento, l’incapacità ad agire, dinanzi alle emergenze, in tempi rapidi. I commissari sono inidonei per una città tanto complessa e con così tante problematiche da risolvere.