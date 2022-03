349 Visite

Sabato 26 marzo 2022, presso l’Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo via Giovanni Falcone 103, sarà possibile effettuare la vaccinazione per la prevenzione del Papillomavirus per i ragazzi/e di 11 o 12 anni. I genitori interessati potranno inviare comunicazione alla scuola all’email: naic8e700r@istruzione.it entro venerdì 25 /03/2022.













