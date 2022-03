Equitazione: Primo Sociale 2022 per la scuola di equitazione Old Ranch

393 Visite

Presso il Centro Ippico Old Ranch di Calvizzano, il 20/03/2022 si è tenuto il primo evento sociale che ha visto protagonisti gli allievi della scuola di equitazione.

Il centro ippico nasce sul territorio di Calvizzano in via A. Scarlatti circa trenta anni fa, da circa dieci anni è gestito dall’ istruttore Giuseppe Felaco, maneggio affiliato FITETREC-ANTE; le discipline praticate sono Country Derby, Cross Country e addestramento classico. Il Centro Ippico Old Ranch è un luogo in cui l’obiettivo principale non è soltanto quello di imparare ad andare a cavallo ma vuole essere un posto di uguaglianza e integrazione totale.

Al Maneggio Old Ranch la scuola di equitazione è aperta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo equestre e vivere emozioni in sella e lezioni di base sia per i più piccoli che per i grandi dove si praticano attività di messa in sella e esercizi per apprendere le basi dell’equitazione. Tutto condotto da personale qualificato.

Con l’arrivo della primavera e la voglia di trovarsi tutti insieme è stata organizzata la prima giornata in cui gli allievi della scuola si sono divisi in gruppi e confrontati in una gara sociale.

Forte l’emozione di tutti i partecipanti che si sono alternati a cavallo e uno alla volta sono poi scesi in campo. I più piccoli e meno esperti hanno completato vari percorsi; successivamente si sono cimentati gli allievi un po’ più grandi in un percorsoCountry Derby, tutto sotto l’occhio vigile e attento del loro Istruttore Giuseppe Felaco.

La partecipazione degli allievi è stata fantastica, vedere la gioia negli occhi di tutti quanti, dai genitori ai bordi del campo pronti a scattare qualche foto ricordo, all’istruttore Giuseppe orgoglioso dei propri allievi, a tutto lo staff del ma­neggio che ha cercato di organizzare al meglio una giornata di spensieratezza e normalità che mancava da tanto tempo. Ma la gioia più grande era sicuramente negli occhi degli allievi che una volta sciolta la tensione della gara si sono ritrovati tutti insieme per assistere alla premiazione di tutti i partecipanti in presenza del giudice nazionale e vice presidente regionale della FITETREC-ANTE Rosario Grandinetti.

Una giornata piena di condivisione, amicizia e divertimento.

Chi fosse interessato a conoscere meglio il maneggio può seguire le rispettive pagine Facebook e Instagram.

Articolo di Marco Tagliaferri













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS