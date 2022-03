Nuova sparatoria ad Arzano, due feriti

454 Visite

Sono piombati a bordo di uno scooter in una casa-garage a piano terra adibita a circolo ricreativo e hanno fatto fuoco tra la gente che in quel momento, erano da poco passate le 19, si intrattenevano al biliardo. Agguato di camorra ad Arzano , comune a Nord di Napoli dove e’ in corso da mesi una faida violenta tra il gruppo dei Monfregolo e quello e dei Cristiano per il controllo di estorsioni e spaccio di droga in diversi comuni di quell’area della provincia di Napoli. Secondo prime informazioni, ci sono due personaggi feriti e gruppo colpiti da proiettili alle gambe, vicini al Monfregolo in particolare al boss Giuseppe. Indagini in corso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS