Marano, camorra e politica. Le dichiarazioni di Bertini ai carabinieri. Sgariglia: “Bugie sul mio conto. Mi ripugnano gli accostamenti ad ambienti malavitosi”

Gentile direttore, sto leggendo questi estratti del verbale di Sferlazza (colonnello del Ros) da Terranostra news e non potendo parlare con Mauro Bertini direttamente, scrivo questa breve nota per rappresentarti la mia amarezza, disagio e delusione nell’apprendere il modo e la forma con cui vengo “venduto” e portato agli onori delle cronache su illazioni, bugie e pensieri che, immagino, solo una persona, mentalmente all’angolo, poteva ipotizzare. Le dichiarazioni volontarie di Mauro Bertini al ROS di andare ad indagare su di me e sui miei fantomatici collegamenti con la camorra, mi ripugnano come uomo e come amico fraterno che lo ha sempre difeso e rispettato. Non ho necessità né di difendermi e né di giustificare atteggiamenti ed azioni che ho svolto in maniera limpida e pubblica, con dichiarazioni coerenti e chiare nei confronti dei veri camorristi come riportato nei verbali, come lei stesso ha avuto modo di ascoltare nelle udienze e come espresso pubblicamente in altre sedi.

In questo momento risale solo un senso di sconforto e di amarezza. Io continuerò a fare il mio lavoro e vivere la mia vita, le persone che mi conoscono e che mi stimano per fortuna solo tante e a cui non devo e non voglio giustificare nulla perchè parlano per me la storia politica che ho svolto per questa città, i fatti e le azioni ancora visibili e quello che mi sono conquistato senza favori, regali e promesse.

Architetto Biagio Sgariglia, già assessore ai Lavori pubblici e urbanistica con le giunte Bertini e Perrotta.