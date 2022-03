SAN MARCELLINO, PIRICELLI CHIUDE UN’ATTIVITA’ ABUSIVA ED ELEVA SANZIONE DI EURO 5000 AL TITOLARE

55 Visite

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal

Comandante Colonnello Antonio Piricelli, dopo i tre sequestri eseguiti per il contrasto e la lotta al fenomeno del “ MATTONE SELVAGGIO “, sono state messe in campo una serie di attività finalizzate a verificare la presenza sul territorio di attività operanti in dispregio alle normative vigenti in materia.

Gli Agenti della Polizia Locale, diretti personalmente dal Comandante Piricelli, hanno accertato che in una località a confine con il Comune di Trentola Ducenta era in esercizio una attività di riparazione e montaggio di utensili. Dagli accertamenti è emerso che l’attività stava operando in dispregio alle normative vigenti perché priva delle dovute autorizzazioni. L’attività è stata chiusa ed il titolare è stato sanzionato amministrativamente per Euro 5000,00. Continuano le attività di controllo anche in altri settori.













