Napoli, martedì seduta monotematica del Consiglio sul PNRR

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita oggi con la partecipazione dell’assessora Teresa Armato, delegata ai rapporti con il Consiglio.

Martedì 15 marzo (alle ore 9 con appello entro le ore 10) si svolgerà una seduta monotematica del Consiglio Comunale dedicata al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con un’informativa dell’Amministrazione sullo stato di avanzamento delle progettualità.

Nella stessa seduta saranno trattate tre delibere di proposta al Consiglio: la delibera di approvazione delle linee di indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (n. 12 del 27.1.2022) proposta dall’assessore De Iesu; la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento relativo al collettamento delle acque piovane e fognature Camaldoli – Chiaiano (delibera n. 58 del 24.2.2022) proposta dall’assessore Cosenza; l’approvazione dei tratti fognari integrativi previsti nel progetto esecutivo dell’intervento di completamento del collettamento delle acque piovane e fognature Camaldoli – Chiaiano, adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (delibera n. 59 del 24.2.2022) proposta dall’assessore Cosenza. Nell’ordine dei lavori della seduta, acquisito il parere delle commissioni competenti, potrà poi essere inserita la delibera di iniziativa consiliare per l’istituzione dell’Osservatorio centro Storico – sito Unesco.















