Gentile direttore, siamo a secco per l’ennesima volta in via Marano-Pianura, parte bassa. Tutto questo manco a dirlo senza alcun preavviso. Chiamati i vigili, unici a rispondere, riferiscono che l’ufficio tecnico ha dichiarato che è stata riallacciato la conduttura dopo i lavori stradali. Non siamo cittadini, oggi gli animali sono più rispettati. La ringrazio in anticipo se riterrà di reperire informazioni.