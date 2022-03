Sant’Antimo, ignoti fanno irruzione nella scuola e danneggiano locali

77 Visite

Ieri sera i Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti in via Salvatore di Giacomo, presso l’istituto scolastico Nicola Romeo. Ignoti sono entrati nella scuola tramite una finestra e hanno danneggiato diversi locali della struttura e imbrattato diverse pareti delle aule. Gli estintori sono stati svuotati e sono stati otturati i lavandini dei bagni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano.













Commenti

