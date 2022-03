Di Fenza e Ferone: “Vicini al Comandante Chiariello, non va lasciato solo” 

60 Visite

Un manifesto funebre che annuncia la morte del comandante della Polizia Locale di Arzano (Napoli) Biagio Chiariello è comparso sulle mura del Comando della Municipale. ‘Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello… colonnello qui stiamo ad Arzano, no a Frattamaggiore, qui ad Arzano casino non ci piace’, è questo quanto si legge sul manifesto. “Una terribile minaccia, un vile atto intimidatorio, l’ennesimo, perpetrato ai danni del Comandante. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza umana al Capo della Polizia Locale Chiariello”. Lo affermano in una nota congiunta il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza e la Consigliera Comunale di Arzano, Orsola Ferone.

“E’ chiaro che il lavoro del Comandante sta iniziando a destare preoccupazioni negli ambienti criminali, è un segnale che dimostra la bontà del suo operato ma che dall’altra parte ci impone delle serie riflessioni. Ora è il momento di difendere Biagio Chiariello senza lasciarlo solo. E’ un uomo che dobbiamo preservare, una grande risorse che sta ripristinando la legalità ad Arzano. Concludono l’On. Di Fenza e la Consigliera Ferone rispettivamente Capigruppo dei Moderati in Regione ed in Consiglio Comunale ad Arzano.













