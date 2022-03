Furto, spaccio, aggressioni: gli arresti di oggi della Polizia a Napoli

115 Visite

Rione Monterosa: sorpreso a spacciare. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monterosa hanno notato un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da una cassetta postale, in cambio di denaro lo ha consegnato ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

Il ragazzo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato in via Roma e trovato in possesso di 10 stecche di hashish del peso di circa 15 grammi e 250 euro.

A.S., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, 7 marzo 2022

————————–

Napoli: eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Santa Sofia, D.I., 33enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso il 4 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 5 anni, 1 mese e 26 giorni di reclusione e ad una multa di 1.900 euro per i reati di furto aggravato, tentato furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento commessi a Napoli, Cavallino (LE), Potenza e Dalmine (BG) tra il 2016 ed il 2017.

Napoli, 7 marzo 2022

————————-

Torre del Greco: aggredisce un automobilista. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Trotti per la segnalazione di un’aggressione ad un automobilista da parte di una persona armata di un bastone.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona a bordo di un’auto la quale ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita da un uomo che brandiva una mazza di legno; gli operatori hanno raggiunto l’aggressore che si trovava ancora nelle vicinanze e lo hanno bloccato.

F.M., 34enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Napoli, 7 marzo 2022

————————-

Corso Vittorio Emanuele: ruba un cellulare. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, mentre passeggiava in via Santa Brigida un uomo le aveva asportato il cellulare dalla borsa e, accortasi del furto, aveva contattato il 113 senza perdere mai di vista il malvivente.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno raggiunto e bloccato l’uomo, un 30enne algerino irregolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato per furto aggravato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Napoli, 7 marzo 2022

————————

Piazza Garibaldi: chiama il 113 segnalando una falsa rissa.

Arrestato tassista abusivo.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto al fenomeno dei tassisti abusivi in piazza Garibaldi, hanno ricevuto una segnalazione dalla Centrale Operativa di una rissa tra extracomunitari all’esterno di un locale nella stessa piazza.

I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver accertato che nulla stava accadendo, hanno altresì verificato che la segnalazione al 113 era stata fatta da un tassista abusivo con il chiaro intento di distogliere l’attenzione degli operatori dal loro servizio.

Gli agenti hanno individuato l’uomo il quale, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha estratto un coltello con la lama lunga circa 7 cm ed ha iniziato ad inveire contro di loro prendendo a calci una delle auto di servizio fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e disarmato.

D.B., 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di declinare le proprie generalità.













