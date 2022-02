Ucraina, soldato si fa esplodere per distruggere un ponte e bloccare i carri armati russi: ora è acclamato come un eroe

Per fermare l’avanzata russa, ha minato un ponte e lo ha fatto esplodere, rimanendo ucciso nello scoppio: ora Vitaly Skakun Volodymyrovych, soldato ucraino di stanza nella regione di Kherson, viene acclamato come un eroe.

Militare del genio, Skakun si era offerto volontario per la pericolosa missione di posizionare velocemente le cariche esplosive sul ponte di Henichesk: è riuscito nell’impresa, ma non ha avuto il tempo di mettersi in salvo.