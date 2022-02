159 Visite

Dopo diverse settimane il Comune diffonde nuovamente i dati su Covid e vaccini a Marano. Allo stato sono 111 le vittime totali, 4 i deceduti nel giro di 7 giorni, dal 14 al 20 febbraio, 1047 attualmente positivi, vaccinati con prima dose 85 per cento, con seconda il 76 per cento e con terza il 59 per cento.













