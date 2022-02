LADRI IN VIA MARANO-PIANURA. I CANI ABBAIANO, VANNO VIA CON UNA PLAYSTATION E UN PAIO DI STIVALI

619 Visite

Ladri sempre più scatenati a Marano. L’ultimo episodio nella serata di ieri, in via Marano-Pianura, intorno alle ore 20. I banditi arrivano a bordo di un’auto. La strada è completamente buia. Scavalcano il cancello esterno, i cani iniziano ad abbaiare. Nessuno esce, nessuno interviene. Alla fine entrano in due appartamenti: dal primo portano via una playstation 4 e dall’altro un paio di stivali di scarsissimo valore. Un vetro rotto e via. Uno dei residenti, rientrata in casa, contatta i carabinieri. “Nessuno è venuto, stamani mi sono recata in caserma per sporgere denuncia”, dice la donna.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS